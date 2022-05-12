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Финляндия может окончательно решить вопрос о вступлении в НАТО на следующей неделе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Депутаты финского парламента, как ожидается, уже на следующей неделе могут окончательно утвердить решение о подаче заявки на вступление в НАТО, сообщает в четверг агентство EFE.

По его информации, следующий этап в процессе принятия решения по НАТО ожидается в субботу, 14 мая, когда Социал-демократическая партия Финляндии премьера Санны Марин обозначит свою позицию по данному вопросу. Ряд других финских партий уже сделал это. Далее в течение выходных президент страны совместно со сформированным правительством Советом безопасности утвердят решение о подаче заявки. Затем это решение должен будет ратифицировать парламент.

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"Вероятно, это произойдет на следующей неделе", - отмечает EFE.

Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин заявили, что выступают за незамедлительное членство страны в НАТО.

"Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно", - говорится в заявлении президента и премьера страны.

Они также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.

"Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс", - отмечается в нем.

В случае подачи заявки на вступление, она сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.

Финляндия НАТО
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