Балтфлот изучит варианты применения боевых кораблей и возможности ВМС НАТО в регионе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте начались офицерские сборы, где будут изучены возможности морских группировок НАТО и рассмотрены варианты боевого применения кораблей в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе сборов офицеры изучат особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил (ВМС) стран НАТО", - заявили в пресс-службе.

"В ходе занятий по тактической подготовке будут рассмотрены различные варианты боевого применения разновидовых корабельных группировок в Балтийском море", - сказали в штабе флота.

В сборах принимают участие около 100 офицеров от более чем 50 боевых кораблей Балтфлота - командиры кораблей, их помощники и флагманские специалисты корабельных соединений флота.

"Главная цель данных мероприятий - достижение высокого уровня индивидуальной профессиональной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование навыков офицеров во время выполнения учебно-боевых задач в составе экипажа корабля при проведении различных учений и маневров, при выполнении артиллерийских, торпедных, ракетных и зенитно-ракетных стрельб", - сказали в пресс-службе.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус. Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией.