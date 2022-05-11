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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

РФ провела на Балтике учение по уничтожению кораблей ракетами "Калибр"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Корабельная ударная группа РФ "уничтожила" ракетами "Калибр" отряд кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в среду.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Мытищи" и "Советск" выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в результате электронных пусков все цели были успешно поражены.

"Стрельбы проходила в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы", - сказали в пресс-службе.

Помимо этого, экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания, организацию взаимодействия и связи между кораблями, провели учения по борьбе за живучесть и по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, добавили в штабе Балтфлота.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Россия Балтийское море
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