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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами, сообщил портал телерадиовещания ERR.

"В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом", - следует из сообщения портала.

По словам командора Военно-морских сил Эстонии Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием "Холодный ответ".

Ожидается, что на следующей неделе на смену кораблям НАТО, находящимся в терминале, придет уже другая группа военно-морских сил альянса.

НАТО Балтийское море
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