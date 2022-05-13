Дамбу, возведенную после обрушения плотины на Федоровском гидроузле на Кубани, размыло

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Река размыла возведенную временную дамбу на Федоровском гидроузле (Краснодарский край), где ранее разрушились несущие конструкции, сообщает краевой оперштаб.

"На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло размывание временной дамбы. Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений.

Ранее сообщалось, что на Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Жертв и пострадавших нет.