Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Дамбу, возведенную после обрушения плотины на Федоровском гидроузле на Кубани, размыло

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Река размыла возведенную временную дамбу на Федоровском гидроузле (Краснодарский край), где ранее разрушились несущие конструкции, сообщает краевой оперштаб.

В РоссииНа Кубани разрушилась плотина Федоровского гидроузлаЧитать подробнее

"На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло размывание временной дамбы. Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений.

Ранее сообщалось, что на Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Жертв и пострадавших нет.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

При обстреле белгородского села Солохи погиб студент колледжа

Что произошло за день: четверг, 12 мая

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор