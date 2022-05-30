РФ в этом году снизит производство риса до 700 тыс. т

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия в этом году из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ) может снизить сбор этой крупяной культуры до 700 тысяч тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Кубань производит 80% риса. Обычно мы собираем где-то 1 млн 100 тысяч тонн в среднем, по последним годам. В этом будет 700 тысяч тонн", - заявил он журналистам.

По его словам, потребление риса составляет порядка 1 млн тонн в год, 200 тыс. тонн из них - длиннозерный импортный рис. "Излишки отправлялись на экспорт. В этом сезоне экспорта не будет. И, возможно, будет чуть больше завезено импортного длиннозерного риса - не 200 тыс., а 300 тыс. тонн. Сезон проживем без проблем, но цены будут высокими", - считает он.

Как отметил Злочевский, у производителей будут недополученные доходы из-за сокращения посевных площадей. Но рост цен позволит компенсировать эти потери.

Как сообщалось, РФ планирует с 1 июля по 31 декабря этого года запретить экспорт риса с тем, чтобы не допустить роста цен на него.

Авария на Федоровском гидроузле на Кубани произошла в апреле и может серьезно повлиять на будущий урожай риса.