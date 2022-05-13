Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - У России есть серьезные сомнения по поводу безобидности вступления Украины в ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", - сказал он в пятницу журналистам в Душанбе, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

По словам министра, "ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Накануне первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась, став ближе к позиции по вступлению Украины в НАТО, потому что в Москве теперь "не видят разницы".

9 мая стало известно, что Украина передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Как заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, в Киеве "оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС".