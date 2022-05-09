Украина передала Евросоюзу вторую часть опросника по вступлению в ЕС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украина в понедельник передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьера, в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire).

Ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС", - позже сказала Стефанишина в эфире национального телемарафона.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что провел рабочую встречу по видеосвязи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский сообщил, что вторая часть анкеты-опросника передается главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу. "Ждем рассмотрения и выводов Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти выводы были положительными, и чтобы благодаря вам предоставление выводов было ускорено", - сказал президент.

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия будет работать над рассмотрением заполненной анкеты-опросника, чтобы принять решение в июне этого года.

Опросник по теме возможного вступления в ЕС фон дер Ляйен передала Зеленскому в начале апреля. 18 апреля Украина заполнила и передала Еврокомиссии на рассмотрение его первую часть.