Жителя Севастополя осудили за нападение на пенсионера с наклейкой "Z" на машине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд приговорил к 200 часам работ жителя Севастополя, ударившего пенсионера из-за буквы "Z" на его автомобиле, сообщила пресс-служба прокуратуры города в пятницу.

"Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Как установил суд, вечером 8 марта мужчина, будучи пьяным, увидел возле продуктового магазина припаркованный автомобиль, на заднем стекле которого была наклейка с символом "Z". Он зашел внутрь, нашел приехавшего на машине пенсионера, ударил его по лицу и толкнул, "не согласившись с взглядами на спецоперацию (России на Украине - ИФ)".

Действия напавшего на пенсионера вызвали в Севастополе широкий общественный резонанс. Дело в отношении него расследовали по ст. 116 УК РФ (насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды).