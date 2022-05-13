В Волгограде машину 83-летнего пенсионера облили краской из-за наклейки "Z"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества завели в Волгограде после повреждения машины с буквой "Z" на стекле. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, ночью 8 мая неизвестным с использованием краски был поврежден принадлежащий заявителю автомобиль, на стекле которого была размещена наклейка в виде латинской буквы "Z", - сказал сотрудник ведомства.

Он уточнил, что дело возбуждено по обращению 83-летнего пострадавшего местного жителя, владельца автомобиля.

Расследования ведется по части 1 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений). Дело взял на личный контроль начальник регионального главка, генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя.