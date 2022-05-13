Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Строительство новой сцены Академического Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге чиновники согласовали импортозамещение стройматериалов для кровли и фасадов при строительстве новой сцены Театра Европы, сообщила пресс-служба ППК "Единый заказчик".

Подрядчик предложил заменить импортное кровельное железо на отечественное с полимерным покрытием, рассказал гендиректор компании Карен Оганесян. Для навесных вентилируемых фасадов импортный облицовочный кирпич и навесная подсистем будут заменены на отечественные.

В здании будет установлена трансформируемая сценическая площадка на 675 зрительских мест. Там будут проводить новаторские экспериментальные спектакли и зрелищные мероприятия. Также в здании будет дополнительная репетиционная площадка и современная телестудия с оборудованием для записи и обработки видео- и аудиосигналов.

Оганесян также сообщил, что уже получены все необходимые технические условия для подключения объекта к инженерным коммуникациям.

Строить новую сцену Театра Европы начали в 2013 году. Первым подрядчиком был "Стройсоюз СВ", контракт с ним расторгли из-за хищений. Затем к работам привлекли ООО "Трансепт групп", но и ему не удалось завершить работы. Впоследствии объект передали "Единому заказчику в сфере строительства".

В ведение Единого заказчика в сфере строительства передан контроль над строительством 26 знаковых объектов культуры в России. Это Музей Мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр - Театр Европы, консерватория им.Римского-Корсакова в Петербурге и музейно-выставочный комплекс Третьяковской галереи в Москве.