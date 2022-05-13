Суд в Москве приговорил экс-офицера ФСБ за госизмену к 13 годам колонии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова за государственную измену.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Также Казакову назначен штраф в 300 тыс. рублей, он лишен воинского звания - подполковник запаса, уточнили в суде.

Казаков признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

В суде отметили, что дело слушалось в закрытом режиме ввиду секретности материалов.

Информированный источник, в свою очередь, уточнил агентству, что Казаков - бывший сотрудник ФСБ. Как установило следствие, экс-офицер инициативно начал сотрудничество с разведкой одного из зарубежных государств и передавал ей служебную информацию, содержащую государственную тайну, рассказал собеседник агентства.

Свою вину Казаков признал в полном объеме, однако в ходе судебного следствия давать показания по обстоятельствам дела отказался, добавил собеседник "Интерфакса".

Официальными комментариями следствия "Интерфакс" не располагает.

По данным пресс-службы Второго Западного окружного военного суда, приговор Казакову был вынесен еще 28 апреля и до настоящего времени не обжалован.

Комментариями защиты фигуранта агентство также пока не располагает.