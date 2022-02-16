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Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина РФ, обвиняемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Намазова Ровшана Намаз оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля 2022 года", - заявили в суде.

Намазов, уточнили в суде, подозревается в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Москва Лефортовский суд

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