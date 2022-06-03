Безработный житель Удмуртии задержан за поджог баннера с символикой "Z"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Безработный житель Воткинска (Удмуртия) подозревается в том, что сорвал и поджег баннер с символикой "Z", сообщает "МВД Медиа" в пятницу.

С информацией об инциденте в полицию обратилась местная жительница. "Она рассказала, что неизвестный сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига и поджег", - говорится в сообщении.

По подозрению в этом был задержан безработный местный житель. В его отношении составлен протокол по ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации") и ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

"Судебное заседание назначено на 9 июня 2022 года", - сказано в сообщении.