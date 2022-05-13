Ректор "Сколтеха" счел преувеличенной информацию о разрыве научных связей РФ с миром

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ректор Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") Александр Кулешов заявил, что информация о международном разрыве научных связей с Россией преувеличена - если это и происходит на институциональном уровне, то личные связи сохраняются.

"Как ни странно, если говорить о последствиях того, что произошло, мы не ощутили огромных потерь. Я могу сказать, что одного человека мне жалко, например, искренне, но в принципе никаких смертельных потерь, больших потерь мы не ощутили", - сказал Кулешов в пятницу на заседании попечительского совета "Сколково".

Тем, кто говорит о разрыве научных контактов России с зарубежными партнерами, он привел в пример ситуацию с одним из университетов Баварии, с которым работает "Сколтех". "Небольшой, но высококлассный университет, мы много с ним работаем. Руководство университета собрало профессоров и сказало, что запрещает работать со "Сколтехом". Мне послали расторжение договора. Ну, хорошо. Последующие действия такие: профессора собрались сами и сказали: "Знаете что, вот на институциональном уровне вы, руководство, делайте, что хотите, но мы как работали со "Сколтехом", так и будем работать", - рассказал ректор.

Он сообщил, что за последние годы "Сколтех" выпустил статьи с профессорами 1 636 международных университетов. "Это говорит о том, что у нас действительно всемирный охват", - сказал Кулешов.

Он добавил: "Я еще раз хочу сказать: "Слухи о моей смерти", как говорится у Марка Твена, "слегка преувеличены". На самом деле да, конечно, удар есть, но ни в коем случае нельзя говорить, что международное научное сотрудничество прервано, это не так".

При этом он сообщил, что получил 22 официальных запроса о расторжении договоров.

"Да, на институциональном уровне они "лопаются", на личном уровне ничего не происходит. Так, как работали, так и работаем", - сказал он.