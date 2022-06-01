Президент РАН выступил против разрыва научных связей с недружественными странами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что в настоящее время нельзя разрывать отношения с коллегами из недружественных стран в рамках научного сотрудничества.

"Нам ни в коем случае нельзя инициативно с нашей стороны, следуя, бывает, таким лозунгам разных горячих голов, разрывать отношения с нашими коллегами в недружественных странах. Все понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств, даже кое-где Академии наук, но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться", - сказал Сергеев на Общем собрании РАН в среду.

По его словам, "в таких сложных условиях как раз нужно понять, как правильно выстраивать это сотрудничество, потому что все равно конфликт на Украине кончится миром, и тогда встанет вопрос возобновления этих связей".

Сергеев отметил, что в настоящее время "нельзя допустить того, чтобы эти связи исчезли".

Также президент РАН сообщил, что, если брать общие затраты на исследования и разработки в области науки, то на долю США, Европы, Японии и Великобритании приходится 64% мировых затрат. "Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем", - сказал он.

На долю дружественных стран, по его словам, приходится всего 18% затрат на научные исследования и разработки.