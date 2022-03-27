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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Британские власти приостановят научное сотрудничество с университетами РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Лондон на фоне ситуации на Украине решил пока отказаться от финансируемых из бюджета Британии исследований, научного сотрудничества с университетами РФ и рядом российских компаний. Об этом говорится в заявлении британского министра науки Джорджа Фримана.

"Правительство решило приостановить финансируемые за счет бюджета исследования и научное сотрудничество с российскими университетами и компаниями, представляющими стратегическое значение для российского государства", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Даунинг-стрит.

Министр уточнил, что, в частности, поставлены на паузу все платежи, которые должны были поступать через британские госфонды на направления, связанные с Россией. Также Британия отказывается финансировать через свои структуры любые новые исследовательские проекты с Россией, приостанавливает межправительственный диалог двух стран по вопросам науки и инноваций.

Министр пояснил, что Лондон не намеревается вводить санкции против конкретных российских ученых и инноваторов.

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