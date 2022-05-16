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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Во Владивостоке арестована подозреваемая в осквернении памятника Зорге

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первореченский суд Владивостока арестовал на месяц и 25 суток 39-летнюю женщину, которую подозревают в вандализме. По версии следствия, она в ночь на 10 мая облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, напомнила краевая прокуратура.

О задержании подозреваемой стало известно 15 мая. В ее отношении возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК).

При обыске дома у фигурантки дела изъяли одежду, в которой она была в момент нападения на памятник, и краску.

Памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге установили во Владивостоке 7 ноября 2019 года в сквере его же имени. Зорге занимался разведкой в Японии и Китае. Он был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.

Владивосток СКР Первореченский суд СССР Рихард Зорге Япония Китай
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