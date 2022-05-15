Подозреваемая в осквернении памятника разведчику Зорге задержана во Владивостоке
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жительница Владивостока задержана по подозрению в осквернении памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге, сообщило в воскресенье следственное управление СКР РФ по Приморскому краю.
"Установлена и задержана 39-летняя жительница Владивостока. Следователям и оперативникам удалось установить точное время совершения преступления, проследить маршрут ее следования до и после совершения преступных деяний", - говорится в сообщении.
В квартире подозреваемой проведен обыск, где изъяты краска и одежда, в которой фигурантка была во время совершения преступления.
Накануне Дня Победы горожане сообщили о том, что постамент памятника разведчику облит красной краской, последствия уже устранены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Памятник Рихарду Зорге был открыт во Владивостоке 7 ноября 2019 года. Скульптуру установили в сквере, носящем имя разведчика.
Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, он бывал здесь дважды - в 1926 и 1935 годах. Сюда Зорге слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что Токио не вступит в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву.
В качестве советского военного разведчика Зорге прошел через трудные и сложные испытания, длительное время действовал в Китае и Японии, где в чрезвычайно опасных условиях руководил работой организации, успешно выполняя задачи Разведуправления Красной Армии.
Разведчик был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.