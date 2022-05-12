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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Памятник советскому разведчику Зорге во Владивостоке облили краской

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге пострадал от рук вандалов, последствия уже устранены.

"Во Владивостоке отмыли памятник Зорге после акта вандализма. Накануне Дня Победы жители проспекта 100-летия Владивостока сообщили о том, что постамент памятника разведчика, героя СССР Рихарда Зорге облит красной краской", - сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Как сообщалось, памятник советскому военному разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге был открыт во Владивостоке 7 ноября 2019 года.

Скульптуру установили в сквере, носящем имя разведчика.

Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, он бывал здесь дважды - в 1926 и 1935 годах. Сюда он слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что Токио не вступит в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву.

В качестве советского военного разведчика Зорге прошел через трудные и сложные испытания, длительное время действовал в Китае и Японии, где в чрезвычайно опасных условиях руководил работой организации, успешно выполняя задачи Разведуправления Красной Армии.

Разведчик был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.

Владивосток
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