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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

The Moscow Post признало недостоверными сведения в своей статье о Дерипаске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга в понедельник утвердил мировое соглашение между изданием The Moscow Post и бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщил "Интерфаксу" адвокат последнего Алексей Мельников.

"Суд сегодня утвердил мировое соглашение между Олегом Дерипаской и изданием The Moscow Post. СМИ признало, что все сведения, опубликованные 24 мая 2021 года в статье "Новая "колода" Дерипаски" не соответствуют действительности, редакция принесла Олегу Владимировичу извинения за публикацию недостоверных сведений", - сказал адвокат.

По его словам, в частности, "недостоверными признаны сведения о дешевых государственных кредитах бизнесмену и нанесении экологии Байкала вреда". Издание обязалось удалить статью и опубликовать развернутое опровержение.

Ранее Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Бизнесмен просил суд признать опубликованные в материале сведения несоответствующими действительности и обязать издание удалить их. Истец не заявил финансовых требований по иску, однако просил взыскать с ответчика неустойку в размере 50 тыс. рублей в сутки, если решение суда будет не исполнено своевременно.

В связи с заключением мирового соглашения, требование выплаты неустойки снято, пояснил адвокат.

Олег Дерипаска
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