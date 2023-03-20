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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Дерипаска попросил суд обязать опровергнуть распространенные о нем фейки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства в отношении экс-сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих, сообщил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

"В феврале этого года в своем большом интервью, размещённом на канале YouTube, Певчих распространила недостоверную информацию, что Дерипаска участвовал в залоговых аукционах в 90-х годах. Данная информация является недостоверной, ложной и порочащей честь и деловую репутацию моего доверителя", - сказал адвокат.

Он уточнил, что Дерипаска просит суд признать распространенные сведения ложными, обязать Певчих их опровергнуть и удалить. Материальных требований по иску не заявлено.

Судебное заседание по иску назначено в Арбитражном суде Москвы на 1 июня.

Олег Дерипаска Мария Певчих ФБК Алексей Мельников Арбитражный суд Москвы
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