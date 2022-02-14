Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Апелляционный суд подтвердил обязанность Навального удалить ложные сведения о Дерипаске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Навальным о бизнесмене Олеге Дерипаске.

"Сегодня состоялось заседание, в котором апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Навального и признал законным вынесенное в отношении его решение", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Он отметил, что после вердикта апелляционной инстанции решение в отношении Навального вступило в законную силу и стало обязательно для исполнения.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски, признав распространенные оппозиционером сведения не соответствующими действительности. По решению суда Навальный обязан в течение суток после вступления решения в силу удалить информацию о Дерипаске с YouTube-каналов оппозиционера, а также опубликовать официальное опровержение "путем публикации резолютивной части решения по настоящему делу в газете "Коммерсантъ" в течение одного месяца непрерывно".

Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил Дерипаска.

По словам Мельникова, нахождение Навального в колонии не является основанием для неисполнения решения, он может сделать это через своих доверенных лиц. "В решении первой инстанции отмечено, что, если Навальный не исполнит его, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей за каждый день просрочки", - сказал Мельников.

Дерипаска обратился в Арбитражный суд Москвы в марте 2020 года. По словам адвоката, поводом стала трансляция Навального от 28 ноября 2019 года, в ходе которой тот заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты, и не намерен их возвращать.

"Мы никогда не отрицали, что кредиты брались. Но кредиты были получены в российских и иностранных банках под высокий процент - 6% в валюте. Они безусловно подлежат возврату, и уже возвращаются", - резюмировал Мельников.

Алексей Навальный Олег Дерипаска

Новости по теме

Новости

Дума 15 февраля рассмотрит два проекта документов о признании ДНР и ЛНР

Флот РФ трижды применял спецдействия для выдворения иностранной подлодки у Курил

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Жене Ильдара Дадина аннулировали разрешение проживать в России

В Госдуму внесли проект постановления по признанию ДНР и ЛНР

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Законопроект о похоронном деле предусматривает наказание за навязывание услуг

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Фигуранты дела хакерской группы Lurk получили от 5 до 14 лет лишения свободы

Источник сообщил, что в Думе готовят два проекта постановления о признании ДНР/ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });