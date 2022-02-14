Апелляционный суд подтвердил обязанность Навального удалить ложные сведения о Дерипаске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Навальным о бизнесмене Олеге Дерипаске.

"Сегодня состоялось заседание, в котором апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Навального и признал законным вынесенное в отношении его решение", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Он отметил, что после вердикта апелляционной инстанции решение в отношении Навального вступило в законную силу и стало обязательно для исполнения.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски, признав распространенные оппозиционером сведения не соответствующими действительности. По решению суда Навальный обязан в течение суток после вступления решения в силу удалить информацию о Дерипаске с YouTube-каналов оппозиционера, а также опубликовать официальное опровержение "путем публикации резолютивной части решения по настоящему делу в газете "Коммерсантъ" в течение одного месяца непрерывно".

Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил Дерипаска.

По словам Мельникова, нахождение Навального в колонии не является основанием для неисполнения решения, он может сделать это через своих доверенных лиц. "В решении первой инстанции отмечено, что, если Навальный не исполнит его, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей за каждый день просрочки", - сказал Мельников.

Дерипаска обратился в Арбитражный суд Москвы в марте 2020 года. По словам адвоката, поводом стала трансляция Навального от 28 ноября 2019 года, в ходе которой тот заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты, и не намерен их возвращать.

"Мы никогда не отрицали, что кредиты брались. Но кредиты были получены в российских и иностранных банках под высокий процент - 6% в валюте. Они безусловно подлежат возврату, и уже возвращаются", - резюмировал Мельников.