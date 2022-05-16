Путин заявил о доказательствах разработки на Украине компонентов биооружия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия получила доказательства существования на территории соседнего государства лабораторий по созданию биологического оружия.

"Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия, в нарушение конвенций о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", - сказал Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

В связи с этим президент РФ подчеркнул, что проблематика обеспечения биологической безопасности на пространстве ОДКБ требует самого серьезного внимания. "Мы давно бьем тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биоматериалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", - сказал Путин.

Президент РФ призвал коллег по ОДКБ поддержать российскую инициативу о запуске в рамках Организации работы профильного совета.

Путин также отметил важность координации стран ОДКБ в вопросах внешней политики. "В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по ШОС и СНГ", - сказал президент РФ, добавив, что считает "уместным и правильным предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ".