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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Минобороны России призвало ВОЗ из-за оспы обезьян проверить лаборатории США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия призывает Всемирную организацию здравоохранения расследовать работу биолабораторий США в Нигерии из-за нынешней вспышки оспы обезьян, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Ссылаясь на доклад ВОЗ, он напомнил, что западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян, которая начала распространяться в мире, произошел из Нигерии, "еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру".

По информации российских военных, в Нигерии работают "как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории".

"В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, - продолжил Кириллов. - Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. По сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным, но его летальность в 10 раз выше".

По словам военного, в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, по которой обязательно прививают всех военных.

"Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов", - считают в Минобороны.

"На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах", - призвал Кириллов.

За последние несколько недель в Европе и Северной Америке было зарегистрировано несколько десятков случаев оспы обезьян. Это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко неделю назад отмечал, что в СССР до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас в России остается "определенный пул иммунного населения".

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ВОЗ Минобороны Игорь Кириллов США Нигерия Абуджа Лагос Зариа Украина
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