"Радио Свобода" грозит еще 80 млн руб. штрафа за неудаление фейков о спецоперации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал очередные протоколы об административных правонарушениях "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), выразившихся в отказе удалить запрещенный в РФ контент.

"В суд поступило 20 административных протоколов, составленных в отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заседания по ним пройдут 6 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Поступившие в суд протоколы составлены в отношении организации Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей. Таким образом, организации грозит еще 80 млн рублей штрафов.

Всего в судебный участок мирового судьи №423 Тверского района Москвы с апреля поступило 80 административных материалов в отношении "Радио Свобода". Из них к настоящему времени рассмотрены 32 протокола, по которым организации назначены штрафы на общую сумму 27,8 млн рублей.

Претензии к "Радио Свободы" в России

Ранее в суде "Интерфаксу" пояснили, что "Радио Свобода" привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

В настоящее время в производстве мирового суда находится несколько протоколов в отношении "Радио Свободы". Общая сумма штрафов, которая грозит изданию, составляет 240 млн руб.

В начале марта сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был заблокирован Роскомнадзором в числе ряда других иностранных СМИ за фейки о событиях на Украине.

"Радио Свобода" 13 мая было оштрафовано за фейки о спецоперации на 12,8 млн рублей, 28 апреля - на 15 млн рублей.