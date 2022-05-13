"Радио Свобода" оштрафовано на 12,8 млн рублей за фейки о спецоперации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд участка №423 Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом) на 12,8 млн рублей за отказ удалять информацию, доступ к которой должен быть ограничен. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Речь идет о 16 случаях сохранения контента, подлежащего удалению, в открытом доступе (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). За каждое нарушение "Радио Свобода" получило штраф в 800 тысяч рублей, уточнили в суде.

За такие же нарушения, а также за отказ удалить призывы к экстремистской деятельности (ч. 4 ст. 13.41 КоАП) этот же суд 28 апреля оштрафовал радиостанцию на 15 млн рублей.

Ранее в суде объясняли, что "Радио Свобода" привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и российских военных, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

В производстве этого же мирового суда находится еще некоторое количество административных протоколов на "Радио Свобода".

В начале марта сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был заблокирован Роскомнадзором в числе ряда других иностранных СМИ за фейки о событиях на Украине.

С 2021 года в отношении созданного в России ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора Роскомнадзор составил больше 800 протоколов за нарушения требования маркировать материалы СМИ-иноагента. Компания получила штрафы уже почти на 230 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента.