Производитель танков УВЗ заявил о подготовке против него хакерской атаки

Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод" (УВЗ), единственный в России производитель танков, сообщил, что перевел свой сайт в режим ограниченного доступа из-за информации о готовящейся хакерской атаке.

"В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности. В настоящее время сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий", - говорится в сообщении УВЗ.

"Данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности компании. "Уралвагонзавод" в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - сообщил концерн.

Ранее во вторник УВЗ сообщил, что отправил в российскую армию партию новых танков Т-90М "Прорыв".

"Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию "Уралвагонзавод" получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании", - говорится в сообщении.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".