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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

"Уралвагонзавод" передал российским военным очередную партию новых танков Т-90М

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") поставил Минобороны РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе концерна в четверг.

Согласно открытым данным, Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, управляемыми ракетами, позволяющими уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 км. А также - спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметами.

Уралвагонзавод Минобороны РФ
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