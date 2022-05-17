Обвиняемую в распространении фейков художницу Скочиленко оставили в СИЗО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал законным заключение под стражу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Постановление суда первой инстанции о мере пресечения Скочиленко оставлено без изменений, говорится в сообщении.

В чем обвиняют Александру Скочиленко

13 апреля Василеостровский районный суд Петербурга до 31 мая арестовал Скочиленко, обвиняемую по п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды).

Следствие полагает, что в марте в супермаркете на Васильевском острове она подменила ценники на ложную информацию об использовании российской армии. Вину Скочиленко не признала.

25 апреля адвокат художницы Яна Неповиннова по итогу визита к подзащитной в СИЗО-5 Петербурга, куда ее перевели несколькими днями ранее, сообщила об ее плохом физическом и психоэмоциональном состоянии, связанном, в том числе с отсутствием специальной диеты - девушка больна целиакией.

Позже в региональном управлении УФСИН "Интерфаксу" сообщили, что запрета на прием передач с безглютеновым питанием нет, но к тому моменту посылок ей не поступало.

29 апреля в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой сообщили, что девушка получила две посылки с безглютеновым питанием по 15 кг.