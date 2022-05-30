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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Администратор группы оштрафован на 1 млн рублей за дискредитацию армии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Забайкалье Оловяннинский районный суд оштрафовал на 1 млн рублей администратора публичной группы "Я живу в руинах" в одном из мессенджеров, сообщило краевое УФСБ.

Военная операция на Украине

Следствие и суд установили, что он не раз публиковал в группе изображения сфальсифицированные документы Минобороны и видеозаписи с заведомо ложными сведениями о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины.

В ФСБ считают, что он собирался сформировать негативное отношение к военным, участвующим в спецоперации, а также к российской власти в целом.

30 мая суд признал его виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию военных (ч. 1 ст. 207.3 КоАП) и оштрафовал. Приговор в законную силу не вступил.

Оловянинский суд ФСБ Украина Минобороны Забайкалье
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