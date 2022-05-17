Суд отклонил жалобу "Радио Свободная Европа" на принятие заявления о банкротстве компании

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на принятие к производству заявления инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №7 по Москве о признании компании банкротом.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Заявление налогового органа о признании компании банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника поступило в суд 4 марта, 10 марта оно было оставлено без движения в связи с нарушениями, после устранения которых принято к производству.

Суд освободил ИФНС от уплаты государственной пошлины в порядке ст. 105 АПК РФ и Налогового кодекса РФ, указывалось в определении суда первой инстанции.

Суд также обязал ИФНС "представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве/либо согласие на финансирование расходов по делу". "В случае дачи такого согласия перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере не менее 250 тыс. рублей", - заявили в суде.

Если доказательства наличия финансирования процедуры банкротства не будут представлены в суд, в заседании на основании закона "О банкротстве" будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу, говорилось в определении.

Суд 16 мая в связи с подачей апелляционной жалобы отложил дело о банкротстве на 8 июня.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у компании есть незавершенные исполнительные производства, а также действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам по состоянию на 15 марта 2022 года.

В Роскомнадзоре (РКН) "Интерфаксу" сообщили 24 августа 2021 года, что в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора вынесены решения о штрафах на общую сумму почти 230 млн руб. (более $3 млн) за отсутствие маркировки "иноагент" у проектов медиакорпорации.

"Судом первой инстанции рассмотрено 597 дел и наложено штрафов на общую сумму 227,8 млн рублей. В законную силу вступило 230 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 70,95 млн рублей (штрафы не оплачены)", - сообщили тогда в РКН.

РКН с начала 2021 года составил 843 административных протокола за нарушение требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов, 840 из которых - в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора, руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в октябре 2021 года.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

РКН сообщил 4 марта 2022 года, что ряд информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, а также их проектам, заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В число заблокированных вошел и сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".