"Радио Свобода" с 2021 года оштрафовали в РФ более чем на 1 млрд руб.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и гендиректора российского юридического лица с января 2021 года составлены более тысячи протоколов за отсутствие маркировки материалов у ее проектов, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"С января 2021 года за отсутствие маркировки в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (российское юрлицо, созданное для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его генерального директора составлено 1044 протокола", - сказали в ведомстве в ответ на запрос агентства.

В РКН уточнили, что 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), ещё 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34.1 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

"Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дел и наложено штрафов на общую сумму 988,5 млн руб. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 млн руб.", - сказали в РКН.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в этом году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции РФ на территории Украины. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила 1 млрд 64,3 млн руб.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили в ведомстве.

Как сообщалось, блокировка сайтов РСЕ/РС и других иностранных СМИ произошла 4 марта. В тот же день, в арбитражный суд Москвы поступило заявление от инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №7 по Москве о признании ООО "РСЕ/РС" банкротом. Жалоба РСЕ/РС на принятие к производству этого иска была отклонена. Счета СМИ были заблокированы ещё 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

В настоящее время московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Первые протоколы в отношении РСЕ/РС за отсутствие маркировки были составлены в середине января 2021 года.