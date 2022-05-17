"Радио Свобода" оштрафовано еще на 10 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на 10 млн руб. за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Постановлениями мирового судьи участка N423 Тверского района от 17 мая "Радио Свобода" назначены штрафы на общую сумму в 10 млн руб. Издание признано виновным в десяти случаях неограничения доступа к подлежащему удалению контенту (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждое из правонарушений "Радио Свобода" получило штраф в 1 млн руб., уточнили в суде.

За аналогичные правонарушения, а также за неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), 28 апреля, 13 и 16 мая тем же судом "Радио Свобода" было оштрафовано на 15 млн, 12,8 и 18 млн руб. соответственно.

Как сообщалось, "Радио Свобода" было привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

В производстве этого же мирового суда находится еще ряд протоколов об административных правонарушениях в отношении "Радио Свобода".