Госдума 19 мая рассмотрит законопроект о создании аналога советской пионерии в РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о создании единой детской общественной организации рассмотрят в Госдуме в день столетия пионерии 19 мая. Об этом в соцсетях сообщила глава комитета палаты Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что руководители всех пяти фракций в Госдуме и ее председатель Вячеслав Володин "поддержали наше предложение о необходимости возрождения в России Детского Движения на государственном уровне".

20 декабря 2021 года Комитет по вопросам семьи, женщин и детей провел парламентские слушания на эту тему и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с рекомендацией издать Указ о праздновании 100-летия Пионерии и принятия Федерального Закона о создании единой Детской общественной организации.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии (19 мая) может выйти указ президента о возрождении детско-юношеского движения. Он пояснил, что целью его членов станет "любить родину, хорошо трудиться". И напомнил о вкладе пионеров в промышленность СССР за счет сбора металлолома и макулатуры.