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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Борисов заявил о серийном производстве оружия на новых физических принципах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российским военным серийно поставляют лазерные комплексы "Пересвет", также к серийному производству почти готов новый лазер, позволяющий сжигать беспилотники за несколько секунд, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Помимо обычных, привычных средств вооружения, о которых я вам рассказываю, сегодня на подходе системы вооружения на новых физических принципах, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену в ближайшее десятилетие", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новое знание".

Среди образцов такого оружия он назвал комплексы "Пересвет".

"Он уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения", - добавил вице-премьер.

По его словам, сейчас российские ученые "разработали и практически серийно производят лазерные системы, на порядок превосходящие по мощности, которые позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств".

"В частности, вчера было продемонстрировано на расстоянии пять километров, в течение семи секунд беспилотное средство было сожжено", - добавил Борисов.

Юрий Борисов
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