Слуцкий переизбран председателем ЛДПР

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий переизбран председателем ЛДПР на съезде партии. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

Ранее досрочно переизбрать председателя партии предложил депутат Андрей Луговой, хотя срок полномочий Слуцкого должен был истечь весной: "Сегодня Леонид Эдуардович дал старт предвыборной кампании в Госдуму, которая обещает отличаться от прежних избирательных кампаний. И чтобы не отвлекаться в апреле-мае на другие задачи, предлагаю поставить в повестку дня вопрос о переизбрании председателя".

Слуцкий возглавляет ЛДПР с мая 2025 года. Он также является руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

