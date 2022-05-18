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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

В Белгородском селе при обстреле пострадали четыре жилых дома

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В селе Безымено после обстрела 17 мая повреждены четыре жилых дома, в них разбиты окна и поломаны заборы, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На одном участке полностью разрушилась хозяйственная постройка.

Губернатор пообещал, что уже 18 мая подрядчики начнут ремонт.

Об обстреле села Безымено Грайворонского района стало известно вечером 17 мая. Один житель села был ранен. его прооперировали. По словам Гладкова, в селе пострадала линия электропередач.

После 24 февраля губернатор не раз сообщал о взрывах в селах в приграничных районах.

Хроника 24 февраля – 18 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Безымено Вячеслав Гладков Украина
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