Пострадавшему при обстреле белгородского села Безымено сделали операцию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший во время обстрела села Безымено во вторник чувствует себя удовлетворительно.

"По докладу министра здравоохранения, пострадавший вчера во время обстрела чувствует себя удовлетворительно. Его жизни ничего не угрожает. Вчера была сделана операция, надеюсь, что сможем оказать помощь, и он быстро сможет вернуться домой", - написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что в селе нарушена линия электропередач.

"С утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла. Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб. Начнем восстановление с завтрашнего дня. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся", - подчеркнул губернатор.

Село Безымено Грайворонского горокруга обстреляли со стороны Украины 17 мая. Сообщалось об одном пострадавшем жителе, получившем ранение легкой степени тяжести.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.