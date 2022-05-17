Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны одного из приграничных сел.

"Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести", - написал Гладков в телеграм-канале во вторник.

По его словам, вся необходимая медицинская помощь раненому уже оказывается, его жизни ничего не угрожает.

"Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки", - также написал губернатор.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

11 мая было обстреляно село Солохи. В результате погиб 18-летний молодой человек и семь человек получили ранения.

15 мая обстрелу подвергся поселок Середа Шебекинского городского округа. Получил осколочное ранение мирный житель.