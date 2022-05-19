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Карымский вулкан на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, в четверг днем выбросил два столба пепла на высоту до 8 и 6,7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф сместился к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Пеплопады в жилых районах не зарегистрированы.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

РАН Камчатка
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