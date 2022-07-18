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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Пепел с вулкана Шивелуч посыпал поселок на Камчатке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пепел, который принесло с вулкана Шивелуч, выпал утром в понедельник в поселке Усть-Камчатск, сообщил "Интерфаксу" начальник Камчатской вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"Активность Шивелуча в последнюю неделю начала расти. Наблюдается свечение на склонах исполина и происходят небольшие пепловые выбросы в Усть-Камчатске", - рассказал он.

Туристам не рекомендуют приближаться к подножию Шивелуча, так как на прошлой неделе на вулкане зафиксировано несколько пепловых выбросов.

Шивелуч (высота 3283 м над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Камчатка Шивелуч
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