МИД РФ подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, если готовность к этому выразит Киев, заявил в четверг замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать", - сказал Руденко журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", при каких условиях могут возобновиться переговоры.

Во вторник, 17 мая, Руденко заявил, что переговоры между Россией и Украиной не идут ни в каком виде, Киев фактически вышел из переговорного процесса.