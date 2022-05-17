В МИД РФ заявили о фактическом выходе Украины из переговоров с Россией

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между Россией и Украиной не идут ни в каком виде, Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", - сказал он журналистам в Нижнем Новгороде на полях конференции клуба "Валдай".

Руденко подчеркнул, что переговоры не ведутся "ни в каком виде".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели масштабные санкции против России. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины. В начале мая помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате. Хотя в МИД РФ и отмечали, что переговорный процесс находится в состоянии стагнации.