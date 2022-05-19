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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов побеседовал по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов в США Марком Милли, сообщили в Минобороны России.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

13 мая, также по инициативе США, состоялась телефонная беседа министров обороны Сергея Шойгу и Ллойда Джеймса Остина, они также обсуждали в том числе ситуацию на Украине.

В конце марта представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что с 24 февраля ВС США не могут выйти на связь с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Комментируя его слова, в Кремле отметили важность контактов на уровне военных в такие периоды, но другие вопросы о возможности такой связи переадресовали в Минобороны.

Хроника 24 февраля – 19 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов Марк Милли Украина Генштаб Пентагон Минобороны
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