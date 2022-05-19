Кириенко анонсировал переподготовку учителей из Донбасса в школе общества "Знание"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Школьные учителя из Донбасса пройдут переподготовку в школе лекторов российского общества "Знание", заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко после марафона, организованного этим обществом.

"Начинает работать с завтрашнего дня школа лекторов. (...) Это как раз будет площадка, на которой будут проходить переподготовку лекторы общества "Знание", и первые, кто туда приедут, будут учителя с Донбасса. Они в августе уже должны приехать проходить переподготовку, особенно для учителей, которые занимаются общественными науками, историей, особенно на освобожденных территориях, где ребятишки 8 лет учились по такой программе, что когда учебники смотришь - мурашки по коже бегают", - сказал Кириенко.

По его словам, школа лекторов будет работать в санатории общества "Знание" в Сочи.

В августе в Пятигорске должен быть сдан образовательный центр "Машук", запланированный специально под задачи общества "Знание", куда и переедет школа, добавил он.