Кириенко объяснил решение Путина о спецоперации на Украине "морально-нравственным выбором"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине основывалось прежде не на геополитических, а на морально-нравственных принципах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Я абсолютно уверен, что решение, которое наш президент принимал 24 февраля, оно описывалось в первую очередь не геополитическими вопросами. Хотя, безусловно, приближение НАТО к российским границам - это важнейшая проблема безопасности нашей страны. Это геополитическая проблема. Но мне кажется, что выбор был морально-нравственный - мы не бросаем своих, мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами и быть русскими", - сказал Кириенко, выступая в ходе образовательного марафона "Новые горизонты".

Как отметил замглавы администрации Кремля, это был "такой принципиальный внутренний выбор, с которого начинается все, что происходит с нами в этой жизни".

Кириенко также обратил внимание на то, что восемь лет назад люди, которые живут в Донбассе, "тоже могли принять решение, что их это не касается, и переехать на другую территорию". "Но огромное количество людей решило, что это их дело, это их земля, которую защищали их отцы и деды, и они будут бороться за свое право быть русскими. Неожиданно выяснилось восемь лет назад, что за это право надо бороться, причем в данном случае русский это не национальность - там живут люди разных национальностей - это, скорее, культурная идентичность, русская культура, русский язык. И это был их выбор", - сказал Кириенко.

"И это был выбор президента Путина, когда он должен был принять решение (о начале операции - ИФ)", - заключил Кириенко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они фактически приостановлены.