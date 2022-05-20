В Думе предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в пятницу.

В ней отмечается, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем в настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

"Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракт", - говорится в документе.

Законопроект №127141-8 внесен депутатами от "Единой России" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.