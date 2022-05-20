В Думе не считают "ползучей мобилизацией" снятие возрастного ценза для контрактников

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о снятии ограничения по возрасту для контрактников нельзя рассматривать никакой формой мобилизации, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

"Как можно говорить о ползучей мобилизации или что это виртуальная мобилизация, или какая то другая (...). Мобилизация или есть, или нет", - сказал Гурулев " Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что у "нас есть добровольцы старшего возраста, они хотят идти работать (...) на Украину, но сейчас мы их официально не можем призвать, потому что закон не позволяет".

Гурулев считает, что его коллеги внесли правильный законопроект.

Отмена возрастного предела для контрактников

Законопроект 127141-8 внесен депутатами от "Единой России" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Он предлагает отмену возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в пятницу.

В ней отмечается, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем в настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

"Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракт", - говорится в документе.