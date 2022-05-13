Пожар в иркутском ТЮЗе полностью уничтожил пристройку со сценой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске у горящего старого здания Театра юного зрителя полностью сгорела сцена, находившаяся в пристройке, следует из пресс-релиза областного правительства.

Ранее сообщалось, что рядом с аварийным зданием театра - памятником регионального значения XIX века постройки - загорелось также пустующее двухэтажное здание, с него огонь перебросился на сам ТЮЗ. Сгоревшая сцена находилась в пристройке, возведенной в 1920 году. Пристройка не представляла собой исторической ценности, ее планировали снести и построить новый корпус со сценой, отметили чиновники.

Пожар начался вечером в 19:35 (14:35 по Москве), пламя быстро распространилось по зданиям с деревянными перекрытиями и пустотами.

Чиновники заверили, что уже 14 мая здание осмотрят эксперты и проектировщики, оценят масштаб повреждений и подумают, как скорректировать уже готовый проект реставрации здания. Сделать это поручил побывавший на месте пожара губернатор Игорь Кобзев.

Старое здание ТЮЗа было построено в конце XIX века. В нем в разные годы располагались гостиница "Централь", ресторан, гостиница "Россия". В 1936 году здание передали театру. С 2006 году театр из него переехал на улицу Ленина, поскольку здание пришло в аварийное состояние. Документы по проекту реставрации были подготовлены в 2021 году, прошли общественное обсуждение, в ближайшее время проект планировалось направить на государственную экспертизу.

По факту пожара началась прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство Иркутской области.