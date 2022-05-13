Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Пожар в иркутском ТЮЗе полностью уничтожил пристройку со сценой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске у горящего старого здания Театра юного зрителя полностью сгорела сцена, находившаяся в пристройке, следует из пресс-релиза областного правительства.

Ранее сообщалось, что рядом с аварийным зданием театра - памятником регионального значения XIX века постройки - загорелось также пустующее двухэтажное здание, с него огонь перебросился на сам ТЮЗ. Сгоревшая сцена находилась в пристройке, возведенной в 1920 году. Пристройка не представляла собой исторической ценности, ее планировали снести и построить новый корпус со сценой, отметили чиновники.

Пожар начался вечером в 19:35 (14:35 по Москве), пламя быстро распространилось по зданиям с деревянными перекрытиями и пустотами.

Чиновники заверили, что уже 14 мая здание осмотрят эксперты и проектировщики, оценят масштаб повреждений и подумают, как скорректировать уже готовый проект реставрации здания. Сделать это поручил побывавший на месте пожара губернатор Игорь Кобзев.

Старое здание ТЮЗа было построено в конце XIX века. В нем в разные годы располагались гостиница "Централь", ресторан, гостиница "Россия". В 1936 году здание передали театру. С 2006 году театр из него переехал на улицу Ленина, поскольку здание пришло в аварийное состояние. Документы по проекту реставрации были подготовлены в 2021 году, прошли общественное обсуждение, в ближайшее время проект планировалось направить на государственную экспертизу.

По факту пожара началась прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство Иркутской области.

Иркутск МЧС ТЮЗ Вампилова Игорь Кобзев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Здания Третьяковской галереи закрылись "по техническим причинам"

Церемония вручения премии ТЭФИ отложена из-за спецоперации на Украине

Церемония вручения премии ТЭФИ отложена из-за спецоперации на Украине

Украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra прошла в финал "Евровидения"

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений

Коллекция Морозовых вернулась из Франции в Россию

Большой театр отменил майские показы спектаклей Серебренникова и Кулябина

Большой театр отменил майские показы спектаклей Серебренникова и Кулябина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });